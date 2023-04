« Fallujah » : Naïma El Jeni décroche enfin un rôle à la hauteur de sa carrière

Le feuilleton « Fallujah » qui s’est clôturé hier a révélé plusieurs jeunes talents mais a également permis à de grands acteurs de sortir de leur zones de confort, comme Naïma El Jéni qui a excellé dans le rôle de la directrice du lycée.

Naïma El Jéni, l’une des grandes actrices tunisiennes et figure incontournable des séries télévisées, a longtemps eu à jouer les mêmes rôles et est souvent passée au second plan, mais cette année, Sawsen Jemni lui confie un rôle complètement différent de tout ce qu’elle a pu faire jusque-là dans le feuilleton ramadanesque Fallujah qui a connu un énorme succès cette année et qui vient de se clôturer.

Naïma El Jeni y joue le rôle d’une directrice de lycée et on la suit aussi bien dans son lieu de travail que dans sa vie privée. Un parcours plein de rebondissement pour un personnage complexe qu’elle a incarné avec beaucoup de talent et de justesse. Mention spéciale pour l’une des dernières scènes de la série où elle s’apprête à quitter définitivement l’établissement scolaire sous le regard attendrie des élèves qui la rattrapent pour l’empêcher de partir.

F.B