L’agroalimentaire tunisien bientôt exposé à l’Apas Show 2023 au Brésil

Une délégation tunisienne participera à la 37e édition de l’Apas Show 2023, prévue du 15 au 18 mai à l’Expo Center Norte Sao Paulo, au Brésil.

Portée par le Centre pour la promotion des exportations (Cepex), la participation tunisienne sera placée sous la férule de la Chambre arabo-brésilienne, a indiqué le Cepex dans un communiqué publié mardi 11 avril 2023.

«Connu pour être le plus grand salon de l’alimentation et des boissons des Amériques et le plus grand événement de supermarchés au monde, Apas Show 2023 présente son nouveau concept « Beyond Food », qui reflète sa position d’offrir absolument tout ce qui est le plus pertinent pour le secteur , de la nourriture et des boissons à la technologie et à l’innovation, y compris la logistique, la finance, l’infrastructure, l’équipement et bien plus encore», selon le site officiel du salon.

L’événement rassemble les plus grandes entreprises de la chaîne de production nationale et internationale destinée à ceux qui veulent faire des affaires, réseauter, suivre les actualités et partager leurs connaissances.

Quelque 819 exposants, dont 185 internationaux de 22 pays, ont participé à l’édition 2022 du salon, avec 111 571 visites générées et des affaires d’une valeur de 30 millions de dollars.