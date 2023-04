Tunisie : La série « Fallujah » détient le record d’audience

La série « Fallujah » diffusée durant ce mois de ramadan sur la chaîne Al Hiwar a battu tous les records d’audience selon Sigma Conseil.

C’est avec près de 4 millions de téléspectateurs et 85% de la part d’audience que le feuilleton « Fallujah« , qui s’est clôturé hier soir, s’est hissé en haut des statistiques d’audience de ce mois de ramadan, détrônant ainsi les deux chaînes nationales Al Wataniya 1 et 2 qui avaient la plus grosse part d’audience durant le reste de l’année grâce au journal d’informations de 20h et les rediffusions des séries, c’est ce que vient d’annoncer Hassen Zargouni de Sigma Conseil.

» Et voilà que le ramadan arrive et chambarde la hiérarchie de l’audience TV en Tunisie et met la chaîne Al Hiwar Etttounsi en premier, suivi par Nessma Al Jadida, la Watanya 1 et 2 et Hannibal TV pour fermer la marche des 5 premières chaînes les plus regardées au mois de Ramadan 2023« , indique-t-il, tout en rappelant que l’audience baissera désormais pour toutes les chaînes car les Tunisiens vont se mettre à sortir plus souvent le soir.

F.B