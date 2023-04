Tunisie : Les journalistes Mohamed Boughalleb et Monia Arfaoui maintenus en liberté

De nouveau entendus par la brigade criminelle d’El Gorjani, les journalistes Mohamed Boughalleb et Monia Arfaoui ont été maintenus en liberté, ce mercredi 12 avril 2023.

Après avoir été interrogés Mohamed Boughalleb et Monia Arfaoui ont attendu la réponse du ministère public, qui a décidé de laisser en liberté, sachant que les deux journalistes ont déjà été entendus la semaine dernière suite à des plaintes déposées par le ministre des Affaires religieuses.

Des journalistes et des membres du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) se sont rassemblés afin d’exprimer leur soutien à Mohamed Boughalleb et Monia Arfaoui ainsi qu’à tous les journalistes et afin de réaffirmer leur volonté à défendre le secteur et la liberté d’expression.

Y. N.