Hend Sabri joue dans le nouveau film tunisien « Les filles d’Olfa » de Kaouther Ben Hania

Hend Sabri retrouve le cinéma tunisien avec le film « Les filles d’Olfa » de Kaouther Ben Hania qui vient d’être sélectionné à la compétition officielle du Festival Cannes.

Les apparitions de Hend Sabri se font rares dans les productions tunisiennes. Le dernier rôle qu’elle a joué dans un film tunisien remonte à l’année 2019 avec « Noura rêve » de Hinde Boujemaa et avant lui « Fleur d’Alep » de Ridha Béhi (2016).

La star tuniso-égyptienne est de retour au cinéma tunisien avec un film qui fera beaucoup parler de lui, « Les filles d’Olfa », nouveau film de la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania qui vient d’être sélectionné à la 76e édition du Festival de Cannes dans la compétition officielle.

« Fière et ravie de la sélection du film « Les filles d’Olfa » dans la compétition officielle du Festival de Cannes, la plus grande compétition cinématographique au monde. C’est un jour heureux pour le cinéma tunisien et arabe ! », a écrit Hend Sabri sur les réseaux sociaux.

Le film comptera également la participation de l’acteur tunisien Majd Mastoura.

F.B