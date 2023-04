Le Festival DocuMed prochainement à la Cinémathèque tunisienne

La 6e édition du festival international Documed aura lieu du 3 au 6 mai à la Cinémathèque tunisienne.

Organisé par l’Association Cinéma documentaire tunisien (ACDT), le Festival du Cinéma documentaire méditerranéen en Tunisie (Documed) sera de retour le mois prochain pour une nouvelle édition qui s’étalera sur quatre jours durant lesquels le public aura l’occasion de découvrir une vingtaine de films issus de Tunisie, de France, d’Espagne, de Croatie, d’Italie, d’Égypte ou encore de Grèce …

L’ACDT organise également le Festival My First Doc. Ces deux événements cinématographiques oeuvrent pour la promotion du genre documentaire qui passe souvent au second plan comparé à la fiction.

F.B