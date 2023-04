Tunisie-France : A propos de la rencontre entre Najla Bouden et André Parant

La cheffe du gouvernement Najla Bouden a reçu, ce vendredi 14 avril 2023 au palais du gouvernement à la Kasbah, l’ambassadeur de France André Parant.

Dans un communiqué la présidence du gouvernement a affirmé que la rencontre a porté sur les relations entre les deux pays et les moyens de les renforcer, et a également permis de discuter de la question de la migration irrégulière ainsi que sur les négociations de la Tunisie avec le Fonds monétaire international (FMI) et le soutien de la France à ce propos.

De son côté l’ambassadeur français a affirmé via un tweet que cet entretien a été «fructueux et a permis d’évoquer le soutien aux réformes et à la conclusion d’un accord avec le FMI, la volonté de traiter la problématique migratoire dans un cadre global et avec les partenaires européens, ainsi que la préparation du prochain Haut conseil de coopération».

