Mohamed Mrad : « Tous les acteurs sont sortis de leur zone de confort dans Fallujah »

La réalisatrice Sawsen Jemni a révélé plusieurs jeunes talents et a offert à des acteurs confirmés des rôles inattendus qui les ont fait sortir de leur zone de confort dans la série « Fallujah ».

L’un des points forts de la série « Fallujah » que l’on a suivie durant ce mois de ramadan sur la chaîne Al Hiwar est son casting de choc qui a misé sur de nouveaux visages, mais également sur des stars du cinéma et de la télévision à qui on a confié des rôles complètement différents de tout ce qu’ils avaient pu faire jusque-là, c’est notamment le cas de Mohamed Mrad à qui on a longtemps associé l’image du prince charmant et du beau-gosse et qui incarne dans Fallujah le personnage de Kader, un trafiquant de drogue et un manipulateur sans scrupule.

Interviewé hier par Hedi Zaïem sur Mosaïque.fm, Mohamed Mrad a dit qu’il était ravi de pouvoir jouer un personnage aussi sombre que Kader. Son rôle avait d’ailleurs suscité de vives réactions auprès du public notamment après la diffusion du dernier épisode où on avait découvert qu’il était le violeur de Rahma.

Le jeune acteur a exprimé sa reconnaissance à Sawsen Jemni qui lui a fait confiance et qui lui a permis ainsi qu’à beaucoup d’autres acteurs comme Nidhal Saadi, Mohamed Ali Ben Jemaa ou encore Naïma El Jeni de sortir de leur zone de confort.

F.B