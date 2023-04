Tunisie : la demande énergétique finale chute de 5% en un an

La demande nationale de produits pétroliers a baissé de 2% sur la période entre fin février 2022 et fin février 2023 à 709 ktep. La demande de gaz naturel s’est également orientée à la baisse (-5%) sur la même période à 800 ktep.

Par conséquent, la demande énergétique finale dans le pays a chuté de 5%.

C’est ce qu’a indiqué l’Observatoire national de l’énergie et des mines dans son rapport sur la situation énergétique en Tunisie du mois de février 2023.

La demande de gaz de pétrole liquéfié (GPL) a chuté de 2% et la même tendance a été observée pour le carburant, l’essence et le gazole avec des baisses respectives de 20%, 3% et 4%.

Pendant ce temps, la demande de coke de pétrole et de carburéacteur a augmenté de 8% et 22% respectivement.

La structure de la consommation de produits pétroliers est restée pratiquement inchangée entre février 2022 et février 2023, à l’exception du carburéacteur et du coke de pétrole dont les parts sont passées de 3% à 4% et de 10% à 11%, respectivement.

Le secteur de la production d’électricité est de loin le plus grand consommateur de gaz naturel (61% de la demande totale à fin février 2023), considérant qu’environ 97% de l’électricité du pays est produite principalement à partir de gaz naturel.

La baisse constatée de la demande de gaz naturel résulte de la disponibilité limitée de ces ressources et ne reflète pas la demande du secteur de l’électricité.

Pour les usages finals (hors production d’électricité), la demande de gaz naturel s’est contractée de 5% à 311 ktep. La demande des clients moyenne et basse tension a peu évolué, tandis que la demande des clients haute tension a légèrement diminué de 21%.

L’utilisation spécifique des moyens de production (Steg + producteur indépendant d’électricité, IPP) a augmenté de 7% durant cette même période pour s’établir à 194 tep/GWh.

D’après Tap.