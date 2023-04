Etude : Sécurité et souveraineté alimentaires en Tunisie

La sécurité alimentaire représente l’un des défis immédiats le plus important auquel sont confrontés la Tunisie et nombre de pays arabes africains et qui va sûrement s’intensifier dans les années et décennies à venir.

En effet, la crise de 2008, la pandémie de la Covid-19 et la guerre en Ukraine et leurs incidences sur les cours des denrées alimentaires et la situation des catégories vulnérables dans le monde et notamment dans les pays pauvres ont, encore une fois, montré l’importance de la sécurité et de la souveraineté alimentaires. Ces incidences constituent une menace certaine sur la mise en œuvre du droit à l’alimentation. Le combat pour protéger ce droit fondamental est au-devant des priorités des organisations de la société civile (OSC).

Le rôle de ces organisations est éminemment important pour infléchir les politiques publiques vers plus de justice et d’égalité. Mais cela exige, de leur part auparavant, une meilleure connaissance de ces questions et des implications des choix et des politiques économiques et sociales adoptées sur la souveraineté alimentaire et la réalisation du droit à l’alimentation.

C’est dans l’objectif de doter ces organisations des outils de connaissance nécessaires à leur action de plaidoyer, de persuasion et de défense de ce droit que le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a publié proposons dans cette étude intitulée ‘‘La sécurité et la souveraineté alimentaires et le droit à l’alimentation en Tunisie’’, réalisée par feu Azzam Mahjoub et Mohamed Mondher Belghith.

L’étude qui peut être consultée sur ce lien en français, présente les concepts de droit à l’alimentation, de sécurité et de souveraineté alimentaires et leurs implications et de la situation de la Tunisie et des défis qu’elle se doit de relever dans ces domaines, et particulièrement dans le contexte mondial actuel.

Résumé analytique en français.

Résumé analytique en arabe.