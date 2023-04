Tunisie : Les jours de congé scolaire à l’occasion de l’Aïd (Ministère de l’Éducation)

Le ministère de l’Éducation, celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de la Formation professionnelle et de l’Emploi ont annoncé, ce mardi 18 avril 2023, les jours de congé scolaire prévus à l’occasion de la fête de l’Aïd.

Dans un communiqué commun les ministères ont affirmé que les cours seront suspendus pendant 3 jours dans les établissements universitaires et éducatifs ainsi que dans les centres de formation, et ce, les 20, 21 et 22 avril.

Y. N.