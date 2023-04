Que vont apprendre les journalistes tunisiens bientôt envoyés en formation en Chine ?

On aura tout vu avec la nouvelle ère de l’information en Tunisie : l’agence de presse officielle Tunis-Afrique-Presse (Tap) va intensifier la coopération avec la Chine à travers l’organisation de programmes de formation pour les journalistes de l’agence à Pékin.

C’est ce qui a été annoncé par l’ambassadeur de Chine à Tunis, Li Wan, mardi 18 avril 2023, lors d’une visite au siège de l’agence à Tunis, où il a rencontré son PDG, Najeh Missaoui.

Ce dernier a également évoqué la possibilité de doter l’agence d’équipements pour renforcer ses capacités techniques, tout en se félicitant des relations entre la Tunisie et la Chine qui, selon lui, se sont régulièrement améliorées ces dernières années, notamment dans les domaines des infrastructures et des énergies vertes.

Ces relations se sont également beaucoup améliorées sur le plan commercial, mais toujours aux dépens de la Tunisie, dont le principal et plus gros déficit commercial est réalisé, bon an mal an, avec la Chine. Mais cela M. Wan n’en parle pas, bien entendu, ni d’ailleurs ses hôtes tunisiens.

Pour le reste, et pour parler de l’avenir, une question s’impose : que vont apprendre les journalistes tunisiens qui seront envoyés en formation à Pékin, sinon la propagande politique et la désinformation, les deux seuls points forts des médias chinois ?

S’agit-il là d’une nouvelle tendance du pouvoir en place en Tunisie, qui souhaite se doter d’une presse aux ordres formée à bonne école ?

I. B.