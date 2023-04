Tunisie-Vacances de l’Aïd : Appel à la vigilance sur les routes

A l’occasion des trois jours de congé de l’Aïd El-Fitr, l’Observatoire national de sécurité routière relevant du ministère de l’Intérieur a appelé à la vigilance sur les routes.

L’Observatoire a appelé les usagers de la route au respect du code de la route, tout en les appelant «à éviter l’excès de vitesse, le dépassement interdit, et à ne pas prendre le volant en état de fatigue et à ne pas utiliser le téléphone portable», tout en rappelant l’obligation de porter la ceinture de sécurité à l’intérieur et en dehors des zones urbaines, «aussi bien au niveau des sièges avant qu’arrière ».

Dans son communiqué, l’Observatoire s’est également adressé aux motards en leur demandant à veiller au port du casque, ainsi qu’aux parents en les appelant à la prudence et s’occuper de leurs enfants et à les empêcher de jouer dans la rue, et à ne pas les laisser dans les parcs et les jardins sans surveillance.

Y. N.