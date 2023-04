One Tech affiche des revenus en hausse de 16,6% au 1er trimestre 2023

One Tech Holding (OTH) a publié ses indicateurs d’activité au 31 mars 2023 dont il ressort des revenus consolidés à 300,5 millions de dinars tunisiens (MDT), en croissance de 16,6% par rapport à la même période de 2022.

La croissance de l’activité du groupe se confirme encore sur le 1er trimestre de cette année. En effet, One Tech a réalisé, à la fin mars 2023, une forte croissance au niveau de l’ensemble de ses pôles d’activité par rapport à la même période de 2022, enregistrant ainsi des revenus consolidés de 300,517 MDT, soit une progression de 16,6%, en ligne avec le budget.

La croissance en valeur absolue reste principalement tirée par les exportations qui augmentent de 15,7% sur la période, atteignant sur le 1er trimestre une enveloppe de 261,624 MDT, représentant 87,1% du total des revenus.

Le chiffre d’affaires (CA) du pôle «câbles» s’est élevé sur le 1er trimestre 2023 à 143,436 MDT, en augmentation de 10,8% en glissement annuel, cette variation provient essentiellement de l’export qui a augmenté de 10,1%, les revenus de ce pôle à l’exportation représentant 80,4% du total des revenus.

Le CA du pôle «mécatronique» s’est élevé au 31 mars 2023 à 144,212 MDT, le quasi-niveau du pôle «câbles», et en progression par rapport à la même période. «Les perspectives du second trimestre sont très prometteuses et s’inscrivent dans la continuité du premier trimestre de l’année», indique le groupe OTH.