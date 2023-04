Le bureau du CROM de Tunis déplore le décès du Dr Mejdi Mimouni

Le Conseil régional de l’Ordre des médecins de Tunis a déploré ce lundi 24 avril 2023, le décès du docteur Mejdi Mimouni cardiologue de libre pratique.

«C’est avec une grande affliction que nous avons appris le décès du Dr Mejdi Mimouni. En cette douloureuse circonstance, nous présentons à la famille du défunt et ses proches nos sincères condoléances. Que Dieu lui accorde le repos éternel, l’accueille en son vaste paradis et arme sa famille de courage pour surmonter cette dure épreuve», lit-on dans la note diffusée par le CROM de Tunis.

A l’instar de nombreux médecins et plusieurs cliniques avec qui il a collaboré, la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardio-vasculaire a également présenté ses condoléances à la famille, aux consœurs et confrères du regretté Dr Mimouni, ainsi qu’à son épouse Dr Wafa Houes Rhaiem.

Dr Mejdi Mimouni sera accompagné à sa dernière demeure, ce jour après la prière d’El-Asr, au cimetière de Ben Arous.

Y. N.