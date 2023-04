Tunis accueille le 2e Korea Tunisia Africa Business Forum

La deuxième édition du Korea Tunisia Africa Business Forum se tiendra les 8 et 9 mai 2023 à la Maison de l’exportateur, siège du Centre de promotion des exportations (Cepex) à Tunis.

Ce forum d’affaires va être inauguré par Najla Bouden, la Cheffe du gouvernement, et le Maire de Busan, Park Hyeong-joon.

Co-organisé par le Cepex, l’ambassade de la Corée en Tunisie et la Chambre de commerce tuniso-coréenne, il vise à créer une plateforme de coopération et d’échange économique triangulaire entre la Corée, la Tunisie et le continent africain

De par sa position géographique et son appartenance au Marché commun de l’Afrique Orientale et Australe (Comesa), et à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), la Tunisie constitue le partenaire idéal de la Corée pour un développement stratégique de ses échanges avec le continent africain.

Ce forum d’affaires s’attend à la participation de plus de 200 opérateurs économiques de divers secteurs d’activités: agroalimentaire et agri-tech, TIC, automobile, médecine, industrie pharmaceutique et cosmétiques. Mais aussi des partenaires institutionnels tels que Korea Trade-Investment Promotion Agency (Kotra, bureau d’Alger), Busan Economic Promotion Agency (Bepa), International Finance Corporation (IFC), l’Association des importateurs coréens (Koima).

Les inscriptions sont ouvertes en ligne via cette plateforme.

Les participants auront la possibilité de choisir les entreprises économiques coréennes qu’ils souhaitent rencontrer lors des B2B.

Plus d’informations, en contactant le Cepex, la Chambre de commerce tuniso-coréenne et l’ambassade de la Corée à Tunis.