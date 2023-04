Il a été observé que le phénomène de la mort subite est de plus en plus fréquent chez les jeunes médecins en Tunisie. Même si nous n’avons pas encore de statistiques claires à ce sujet, les fréquentes annonces de morts subites de médecins en pleine force de l’âge et sans antécédents de santé suscitent des interrogations quant aux facteurs qui pourraient y contribuer.

Par Dr Kaissar Sassi *

Tout d’abord, je voudrais donner un conseil important aux jeunes médecins en Tunisie : préservez votre santé, car elle est votre bien le plus précieux. Bien que la pratique de la médecine soit une profession noble et gratifiante, elle peut être extrêmement exigeante et stressante. Il est donc crucial que vous preniez soin de vous, tant sur le plan physique que mental, afin de pouvoir offrir le meilleur de vous-même à vos patients.

La mort subite est un phénomène inquiétant qui peut survenir chez des personnes apparemment en bonne santé, et peut avoir diverses causes. En Tunisie, il a été observé que ce phénomène est de plus en plus fréquent chez les jeunes médecins, suscitant des interrogations quant aux facteurs qui pourraient contribuer à ce problème.

Exposition à des situations stressantes

Il est possible que le stress lié aux conditions de travail soit un facteur important dans ce contexte. Les jeunes médecins doivent souvent faire face à des horaires de travail très chargés, avec peu de temps pour se reposer et récupérer. Ils sont souvent exposés à des situations stressantes, comme la prise en charge de patients en situation d’urgence, ou la gestion de conflits avec les familles de patients.

La charge de travail très importante pourrait également jouer un rôle dans la survenue de la mort subite chez les jeunes médecins en Tunisie. Les médecins doivent souvent jongler entre des tâches multiples et complexes, et faire face à des délais serrés. Cette charge de travail intense peut être difficile à gérer pour certains, et pourrait avoir des conséquences sur leur santé physique et mentale.

Il est donc crucial que les autorités sanitaires tunisiennes prennent en compte ces facteurs et mettent en place des mesures pour améliorer les conditions de travail des médecins. Cela pourrait inclure des initiatives visant à réduire les horaires de travail, à renforcer le soutien psychologique aux médecins en difficulté, et à promouvoir des pratiques de travail plus saines et plus durables.

Eviter les comportements à risque

En outre, il est important que les médecins eux-mêmes prennent soin de leur santé, en cherchant à se reposer et à se détendre autant que possible, et en cherchant à éviter les comportements à risque pour leur santé, tels que la consommation excessive d’alcool ou de drogues.

En fin de compte, la mort subite chez les jeunes médecins en Tunisie est un phénomène inquiétant qui doit être pris au sérieux. En travaillant ensemble pour améliorer les conditions de travail des médecins et pour promouvoir une culture de santé et de bien-être, nous pouvons aider à prévenir de tels événements tragiques à l’avenir.

* Anesthésiste réanimateur.