L’ULB octroie un titre honorifique au Pr Habib Kazdaghli

Le Centre interdisciplinaire d’étude des religions et de la laïcité de l’Université libre de Bruxelles (ULB) a décidé, le 17 avril 2023, d’accorder à titre honorifique et symbolique le statut de «membre émérite» au professeur Habib Kazdaghli, ancien doyen de la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de l’Université de la Manouba à Tunis.

Selon le journal de l’ULB, Cécile Vanderpelen-Diagre et Jean-Philippe Schreiber, ont déclaré, au nom du bureau du Centre interdisciplinaire d’étude des religions et de la laïcité : «Nous tenons de cette façon à affirmer notre solidarité la plus profonde et notre soutien à l’égard du professeur Habib Kazdaghli, lequel fait ces derniers jours l’objet d’une odieuse campagne de dénigrement et s’est vu refuser le titre de professeur émérite en raison de sa simple participation un colloque scientifique international, à Paris, où figuraient également des universitaires israéliens.»

«Nous tenons aussi à souligner l’excellence des travaux du professeur Habib Kazdaghli, historien reconnu pour ses recherches, notamment sur l’histoire des minorités en Tunisie, et à mettre en évidence son investissement dans la collaboration suivie que nous entretenons depuis bientôt dix ans, grâce à ses efforts constants, entre nos deux institutions académiques», ajoutent-ils en guise de reconnaissance de la valeur scientifique des travaux du Pr Kazdaghli, dont l’honnêteté intellectuelle vient d’être mise en doute par un groupe de ses collègues, des pseudos universitaires, qui confondent recherche scientifique et embrigadement politique.

