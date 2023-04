Tunisie : Plusieurs salles de cinéma seraient menacées de fermeture selon Ali Soula

Dans une déclaration qu’il a faite sur les ondes d’Express.fm, Ali Soula, propriétaire de la salle Ciné Jamil, a tiré la sonnette d’alarme sur les difficultés financières que connaissent beaucoup de salles de cinéma en Tunisie, et au manque de soutien du ministère des Affaires culturelles.

Deux salles de cinéma de la capitale avaient au mois de mars dernier annoncé leur fermeture définitive, la salle Amilcar au Manar, puis la salle Ciné Jamil au Menzah, ce qui a suscité le désarroi du public cinéphile notamment face au silence du ministère des Affaires culturelles.

Un peu plus d’un mois plus tard, le Ciné Jamil annonce qu’il ouvre de nouveau ses portes. Interrogé sur la radio Express.fm sur les raisons de cette décision, le propriétaire de la salle Ali Soula a fait savoir qu’il avait compté sur lui même pour rouvrir l’espace, et ce, grâce au soutien des fidèles de l’espace et des médias. Il est par la même occasion revenu sur l’état financier critique des salles de cinéma qui sont passées de 160 salles dans les années 50 à une trentaine de salles seulement actuellement.

Ali Soula a rappelé que la pandémie du Coronavirus et la fermeture forcée de plusieurs mois des espaces culturels avait fortement fragilisé le secteur du cinéma. « L’aide allouée par le ministère des Affaires culturelles était de 7 mille DT, une somme dérisoire que j’ai reçu après deux années d’attente » avait-il ajouté.

F.B