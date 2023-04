Gabegie à l’aéroport de l’aéroport de Tunis-Carthage : encore et encore !  

L’auteur de ce billet, qui se rend en Tunisie trois à quatre fois par an pour prendre des congés, relate, sous couvert d’anonymat, sa mésaventure avant-hier à l’aéroport de Tunis-Carthage démontrant la gabegie qui y règne désormais et dont les voyageurs n’ont pas fini de se plaindre. Avouons qu’à la veille de la haute saison touristique, dont on attend monts et merveilles, pareille situation requiert un bon tour de vis.

Par Dugrenil *

Je me rends en Tunisie trois/quatre fois par ans pour prendre des congés.

Je pensais avoir tout vu au port de la Goulette: fonctionnaires arrogants et gagne-petit avec la complicité des portefaix.

Avant-hier à l’aéroport de Tunis-Carthage on a changé de dimension!!!

Après l’enregistrement (vol Tu/Mpl du 26/04) vol Transavia TO 8845, qui soit dit en passant est un modèle de ponctualité, nous voilà au roulage pour prendre notre envol. MAIS… mais une hôtesse s’aperçoit qu’il y a un passager de trop dans l’avion! Nous avons le temps puisque à Montpellier il y a une grève des contrôleurs aériens qui nous inflige quinze minutes de retard.

On compte et on recompte afin de débusquer l’intrus qui est une intruse s’étant trompé d’avion! Malgré les nombreux contrôles, cette dame a réussi l’exploit d’enregistrer son bagage sur le Transavia de Nice et d’embarquer malgré les re-contrôles dans l’avion de MPL.

Cette faille de sécurité capitale démontre qu’un bagage sans passager peut être mis en soute en infraction totale mais par qui?

Qu’une passagère arrive à embarquer sur un vol différent de celui de sa carte d’embarquement!

Qu’un avion part au roulage jusqu’en bout de piste avant de compter les passagers.

Nous revenons donc au parking pour débarquer l’intruse, une jolie jeune femme, et comme un problème n’arrive jamais seul, le commandant de bord nous informe qu’il a consommé 360 kilos de kérosène pour notre balade sur les taxi-ways et qu’il doit re-fueler, ce qui nous fera en tout plus de deux heures de retard.

Qui va payer le coco?? Ben certainement nous les clients.

Questions aux spécialistes de l’aérien: Comment à la suite de cinq contrôles, un passager peut se tromper d’avion, malgré toute ses amphores (vous savez ces silhouettes avec les mains sur les hanches qui glandent à tous niveaux).

Pourquoi personne ne constate que nos cartes d’embarquement sont tamponnées par erreur par la police avec la date e la veille (25/04) ?

En d’autres temps, un grand homme aurait qualifié ça de chienlit et aujourd’hui de pétaudière.

Résultat : La Goulette 1 – Tunis-Carthage 1. Match nul!

* Dugrenil est un pseudonyme.