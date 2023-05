Prêt de l’AFESD à la Tunisie de 157 MDT

Le Fonds arabe pour le développement économique et social (AFESD) va accorder à la Tunisie un prêt de 16 millions de dinars koweïtiens (157 millions de dinars tunisiens, MDT).

L’accord de prêt a été signé, samedi 29 avril 2023, à Rabat, au Maroc, par le ministre de l’Economie et de la Planification Samir Saïed et le directeur général et président du conseil d’administration de l’AFESD, Bader Mohammed Alsaad.

Les fonds sont destinés à la construction et à l’amélioration des routes classées à Béja, Jendouba, Kef et Nabeul, a indiqué dimanche le ministère.

Les deux responsables ont également signé un accord de subvention de 3 MDT.

Le financement servira à l’acquisition d’équipements médicaux pour le ministère tunisien de la Santé.

La cérémonie de signature s’est tenue en marge des réunions annuelles conjointes des institutions financières arabes (28-30 avril) à Rabat.

Le ministre a salué le soutien continu du fonds au processus de développement économique et social en Tunisie.

Il y a une volonté, a-t-il ajouté, de poursuivre «la coopération et le partenariat fructueux dans les années à venir».

Samir Saïed s’est entretenu, en marge de ces assemblées annuelles, avec le SG du fonds chargé du financement des petites et moyennes entreprises. Il s’est félicité de l’approbation par le conseil d’administration d’un financement de 40 millions de dollars (120 MDT) à la Tunisie pour la souscription à des fonds d’investissement en vue de soutenir les PME.

Le ministre a salué la réactivité du fonds et sa disponibilité à examiner une demande de financement de 10 millions de dollars (30 MDT) pour le Fonds tunisien d’investissement. Cela aidera les entreprises à accéder au financement, a-t-il ajouté.

Saïed a assisté aux réunions des conseils d’administration des institutions participantes et s’est entretenu avec des homologues arabes et des responsables d’organismes financiers régionaux et internationaux.

Ces entretiens ont été l’occasion de souligner la volonté de la Tunisie d’intensifier la coopération économique avec les pays arabes et les partenaires financiers dans cette conjoncture délicate.