Tunisie-Accident de la route : 17 morts et 56 blessés le week-end dernier

L’Observatoire national de la sécurité routière a tiré la sonnette d’alarme, ce mardi 2 mai 2023, en annonçant que les accidents de la route enregistrés le week-end dernier ont fait 17 morts et 56 blessés.

La même source ajoute que le nombre de morts sur les routes a augmenté de 29% entre le 1er janvier 2023 et le 13 avril de la même année, et ce par rapport à la même période de l’année précédente.

L’Observatoire national de la sécurité routière a par ailleurs déploré que malgré le renforcement des campagnes de sensibilisation et des contrôles routiers, et en particulier pendant les fêtes et les vacances scolaires, le comportement de nombreux automobilistes demeurent irresponsables.

