Tourisme : la Tunisie, la destination prisée des Français

Loin devant des pays comme le Maroc, l’Egypte ou la Turquie, la Tunisie s’est placée à la quatrième position du classement des destinations touristiques préférées des Français, d’après le magazine Orchestra. Zoom sur cet engouement qui n’est pas prêt de s’arrêter !

Une destination de rêve pour les Français

D’après les analystes spécialisés dans le tourisme, la Tunisie a récupéré sa position de l’avant-crise du Covid avec, notamment, l’ouverture des frontières et la nette amélioration de la situation sanitaire. Dans le classement des destinations touristiques préférées des Français, la Tunisie vient juste après des pays comme l’Espagne ou la Grèce.

Dans les facteurs pris en compte pour élaborer le classement, on retrouve le rendement des ventes réalisées par les agences de voyage. En ce qui concerne la Tunisie, le classement montre une hausse de 64% des ventes pour le secteur “affaires”. Sur le plan mensuel, la hausse des ventes s’élève à 46% pour la Tunisie entre l’année 2019 et l’année 2022. Il faut savoir que cette année, plus de 2,7 millions de touristes européens sont attendus dans le pays !

Des vols pas chers toute l’année

Vous souhaitez réserver un vol vers la Tunisie ? C’est très facile. Vous recherchez le meilleur prix pour vos billets ? C’est un peu plus compliqué. En effet, la variation des prix est importante. Alors, pour acheter vos billets d’avion au meilleur tarif pour vous envoler vers la Tunisie, vous devez trouver la meilleure période de réservation, et sélectionner le bon aéroport pour partir.

Pour réaliser vos recherches, vous avez à disposition en ligne plusieurs applications innovantes ou sites web bien pratiques. Nous vous conseillons d’utiliser des comparateurs en ligne pour trouver un vol pas cher vers la Tunisie. De la même façon, utilisez des comparateurs en ligne pour trouver le parking le moins cher à proximité de l’aéroport Paris CDG (ou l’aéroport de votre choix). En laissant votre véhicule dans un parking sécurisé près de l’aéroport, vous pourrez partir en Tunisie l’esprit plus tranquille !

Un climat très recherché

La meilleure saison pour voyager en Tunisie, c’est le printemps. Pendant cette saison, on souffre moins de la chaleur et on profite d’un climat agréable avec des températures chaudes, mais beaucoup moins extrêmes qu’en été. Il faut dire que le climat offert par la Tunisie est très recherché par les touristes européens.

Une destination très touristique

La Tunisie est un des grands pays touristiques du monde. Elle accueille plus de 8 millions de touristes tous les ans. C’est une des destinations préférées des Français qui sont les touristes les plus nombreux dans le pays. Il faut dire que la Tunisie offre de très belles plages ainsi que de nombreuses stations balnéaires pour se détendre comme Hammamet, Monastir, Port El Kantaoui ou l’île de Djerba. De plus, le pays offre de belles surprises pour les amateurs de culture et d’Histoire. Et pour les amoureux du désert et les amateurs de grandes aventures, le tourisme saharien est évidemment une source de pur plaisir. Paysages arides et rocailleux, dunes et sable, les touristes peuvent réaliser des randonnées inoubliables à pied ou en 4×4 dans le désert.

En Tunisie, il y en a vraiment pour tous les goûts !