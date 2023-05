Tunisie : pour une agriculture adaptée au changement climatique

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap) tiendra son 17e congrès ordinaire sous le thème «La souveraineté alimentaire face au changement climatique». L’événement devrait se tenir du 8 au 11 mai 2023 à Tabarka, Jendouba.

«Ce congrès se tiendra à un moment où la Tunisie connaît une pénurie d’eau qui a pesé sur la campagne céréalière et des difficultés auxquelles sont confrontés les différents segments de la filière», a déclaré mercredi 3 avril à l’agence Tap le vice-président Anis Kharbech.

Cette réunion sera également convoquée alors que le secteur traverse des mutations successives, notamment celles liées à l’augmentation des coûts de production et aux répercussions du conflit russo-ukrainien sur les prix des intrants agricoles, a-t-il encore précisé.

Une réunion du Conseil central du 29 avril a adopté des motions en rapport avec le congrès. Les congressistes éliront d’abord le président du congrès, puis examineront les rapports financier et moral et approuveront les motions, a ajouté Kharbech.

Ils éliront ensuite 115 membres du nouveau Conseil central (100 agriculteurs, 5 pêcheurs, 5 agricultrices), a-t-il encore précisé.

Les nouveaux membres élus éliront le nouveau président de l’organisation et les membres du nouveau bureau exécutif (23 membres).

Une saison agricole catastrophique

Le nouveau bureau exécutif devra relever plusieurs défis auxquels le secteur sera confronté dans les années à venir, notamment en lien avec le changement climatique. Il s’agit de plaider pour une nouvelle stratégie agricole nationale qui tienne compte de l’impact de ces changements.

La nouvelle stratégie agricole mettra l’accent sur l’utilisation rationalisée de l’eau en s’appuyant sur des ressources non conventionnelles (dessalement de l’eau de mer, techniques d’agriculture hors sol), a indiqué le responsable.

Au cours des prochaines années, l’Utap cherchera à revoir la carte agricole, à redresser la situation des filières de production (viandes rouges et blanches, œufs, lait, etc.), à augmenter les revenus des agriculteurs et à réhabiliter les circuits de distribution pour une meilleure maîtrise des consommations finales et des prix des produits agricoles.

Kharbech a déclaré que les agriculteurs attendent des mesures exceptionnelles pour sauver «la saison agricole catastrophique» lors de la Journée nationale de l’agriculture célébrée le 12 mai.

Les chiffres de l’Utap montrent qu’environ 560 000 agriculteurs et pêcheurs opèrent en Tunisie.

D’après Tap.