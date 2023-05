Affaire Boutar : Demande de libération sur la base de nouveaux éléments (Comité de Défense)

Le Comité de défense de Noureddine Boutar directeur général de Mosaïque FM, a présenté une nouvelle demande de libération auprès de la Chambre d’accusation, cette fois-ci, et ce après le rejet de cette demande par le juge d’instruction.

Selon le collectif, cité par la Radio, la commission d’analyses financières a présenté de nouveaux éléments au Pôle judiciaire économique et financier, soit un rapport complémentaire, en affirmant que celui-ci «prouve l’inexistence de malversations ou de financement étranger, et ce, après consultation des banques et des institutions financières».

La même source ajoute que la Chambre d’accusation devra examiner, dans les dix prochains jours, cette demande de libération de Noureddine Boutar, en détention depuis le 20 février dernier.

