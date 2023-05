Le fils de Ghazi Chaouachi dénonce «des abus de la prison de La Mornaguia», où son père est détenu

Elyes Chaouachi fils de l’avocat Ghazi Chaouachi a publié un post sur son compte Facebook, ce vendredi 5 mai 2023, afin de dénoncer «des abus de la prison de La Mornaguia», où son père est détenu depuis février dernier, dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État.

Il a notamment affirmé que sa mère et sa sœur ont été privées du parloir spécial (sans barrières et en dehors des visites hebdomadaires) : «Malgré l’autorisation du juge d’instruction, la famille n’a pas pu lui rendre visite sans barrières car l’administration de la prison de La Mornaguia dirigée par Seifeddine Jelassi a refusé, et ce, sur instructions de la chargée de la justice, la dénommée Leila Jaffel…», a-t-il notamment écrit.

Elyes Chaouachi a également affirmé que son père a été empêché de récupérer ses livres et des vêtements qui lui ont été envoyés par la famille, en commentant : «et cela sans aucune explication… Les abus se poursuivent, mais l’espoir existe, la patience est là et nous sommes inébranlables…Nous n’avons pas peur et nous ne serons pas humiliés car la résistance continue».

Y. N.