Beit Al-Hikma à la redécouverte des écrits d’Ahmed Douraï  

L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit al-Hikma organise, le mercredi 10 mai 2023, un colloque autour des écrits d’Ahmed Douraï, dont l’oeuvre complète vient d’être publiée en deux volumes par l’Académie.

Ahmed Douraï est né le 25 novembre 1902 à Tunis. Il a fait ses études à la Zitouna où il a obtenu le diplôme de fin d’études secondaires (Ettatoui). Très critique envers cet enseignement traditionnel, il a tenu à avoir une formation moderne au lycée Alaoui où il a appris le français devenant ainsi parfaitement bilingue. Il a ensuite entamé des études juridiques qui lui ont permis d’être avocat auprès des tribunaux tunisiens pendant le Protectorat français et d’intégrer la magistrature au moment de l’indépendance en 1956.

Militant, dès son jeune âge, sur plusieurs fronts et toujours sur le terrain, Ahmed Douraï s’investit dans différentes activités ayant toutes, pour objectif, la réforme sociale. Fréquentant les milieux politique, syndical, littéraire et artistique, il a côtoyé des gens comme Abdelaziz Thaalbi, Zine El Abbidine Senoussi, Hédi Labidi, Mohamed El Metoui, Mhamed-Ali El Hammi et Ammar Farhat. Il a consacré sa vie, en grande partie, avec ses compagnons, à lutter contre l’ignorance et à combattre l’obscurantisme, s’opposant courageusement aux fanatiques religieux de l’époque.

Des universitaires, des écrivains et des académiciens de renom, tels que Abdelmajid Charfi, Fathi Triki, Ezzeddine El Amri, Raja Ben Slama et Amira Ghenim reviendront sur l’œuvre littéraire riche et traitant de sujets éclectiques léguée par Ahmed Douraï.

La coordination du colloque est assurée par l’académicienne Kalthoum Meziou-Douraï.