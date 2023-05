« Le quatrième pouvoir » décroche 4 prix au Festival international du Monodrame de Carthage

La pièce de théâtre tunisienne « Le quatrième pouvoir » interprétée par Khaled Houissa, vient de remporter 4 prix dans le cadre du Festival international des Monodrames de Carthage.

La cinquième édition du Festival des Monodrames de Carthage a démarré le 2 mai et s’est clôturé hier soir, vendredi 5 mai, avec la cérémonie de remise des prix où le monodrame tunisien « Le quatrième pouvoir » a fortement séduit le jury et a donc raflé la mise.

Écrite et mise en scène par Abdelkader Ben Saïd et interprétée par Khaled Houissa, cette pièce a remporté le prix du meilleur comédien le prix du meilleur texte, le prix de la meilleure mise en scène et le prix de la meilleure œuvre.

F.B