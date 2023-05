Drame à Sousse : Une mère de famille enceinte, tuée par son mari à Sousse !

Un nouveau féminicide en Tunisie : Le drame s’est passé, hier, à Kondar au gouvernorat de Sousse, où une femme enceinte âgée d’une trentaine d’années , mère de 3 enfants, a été mortellement étranglée par son mari.

Le tueur a été arrêté et le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des personnes âgées a annoncé, ce lundi 8 mai 2023, la prise en charge des trois enfants âgés de 8, 9 et 11 ans et la mise en place d’une équipe spécialisée pour les accompagner.

La délégation de la protection de l’enfance a également été chargée de mettre en place les mesures nécessaires, en coordination, avec le juge de famille, sachant que les enfants ont été placés, pour le moment, chez leurs grands-parents paternels, ajoute la même source.

Le mari qui a mortellement étranglé son épouse a été placé en détention et sera poursuivi sur la base de la Loi 58 (du 11 août 2017), relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, indique encore le ministère.

Y. N.