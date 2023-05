Tunisie : L’avocat Abdelaziz Essid convoqué pour audition (Comité de défense)

L’Ordre régional des avocats de Tunis a reçu une notification concernant la convocation, pour audition de l’avocat Abdelaziz Essid membre du Comité de défense des détenus dans l’affaire dite de complot contre le sûreté de l’Etat.

C’est ce qu’a annoncé le comité de défense dans un communiqué publié ce lundi 15 mai 2023, en précisant que Me Abdelaziz a été convoqué pour audition sur ordre du ministère de la Justice.

Le comité considère que cette convocation «intervient dans un contexte d’escalade des procès politiques contre des avocats défendant des militants et des opposants et constitue une menace sérieuse pour le droit de la défense», lit-on encore dans le communiqué de la défense, qui a appelé le conseil national de l’ordre des avocats à jouer son « rôle historique et de principe en matière de protection des siens».

Y. N.