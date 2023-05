Affaire Guesmi et liberté de la presse : Rassemblement des journalistes devant le siège du SNJT

Les journalistes se sont rassemblés, ce jeudi 18 mai 2023, devant le siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), afin d’exprimer leur colère suite à la condamnation de leur collègue Khalifa Guesmi à 5 ans de prison et pour défendre la liberté de la presse et d’expression.

Organisé par le SNJT et soutenu par des composantes de la société civile et des organisation, à l’instar de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), ce rassemblement de colère vise à exprimer le soutien des journaliste Khalifa Guesmi correspondant de Mosaïque FM à Kairouan, après le jugement rendu, en appel, à son encontre avant-hier et qui a été considéré comme la plus lourde peine jamais prononcé contre un journaliste en Tunisie.

Mahdi Jelassi président du SNJT a indiqué que ce jugement confirme les craintes du Syndicat quant à la politique de répression menée par le pouvoir en place : « Il vise les médias et veut museler la presse, en mettant la pression sur les journalistes et en tentant de restreindre au les libertés. Mais les journalistes refusent de se soumettre à cette politique et continueront à défendre la liberté d’expression, a-t-il lancé.

Le président du Syndicat a également rappelé qu’un syndicat sécuritaire a porté plainte contre Elyes Gharbi et Haythem El Mekki, en affirmant que les journalistes lutteront contre les poursuites et les arrestations arbitraires et contre la répression et feront tout pour préserver la liberté.

Y. N.