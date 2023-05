Tunisie : réduction momentanée du déficit de la balance alimentaire

Le déficit de la balance commerciale alimentaire de la Tunisie s’est réduit de 41,5% au cours des quatre premiers mois de 2023, par rapport à la même période de 2022, à 240,7 millions de dinars tunisiens (MDT), a indiqué mercredi 17 mai 2023 l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri).

Le taux de couverture est passé de 84,4% à fin avril 2022 à 90,6% à fin avril 2023.

La réduction du déficit est principalement due à la hausse de 4,2% des exportations, notamment d’huile d’olive (+18,9%), contre une baisse de 3% des importations, suite à la baisse de 13,4% des importations de céréales, et ce malgré la hausse de 51,8% dans le maïs et 65,3% dans les importations de sucre.

Les données de l’Onagri montrent également une hausse de 49% du prix moyen à l’exportation de l’huile d’olive, 43,9% pour les tomates, 2,2% pour les dattes et 1,8% pour les agrumes, par rapport à la même période de l’année précédente. En revanche, le prix des pêches a baissé de 6,8 %.

Les prix à l’importation des céréales ont baissé de 20,2 % pour le blé dur, de 10,5 % pour l’orge et de 7,4 % pour le blé tendre, contre une hausse de 1,9 % pour le maïs.

Les prix des huiles végétales ont également diminué de 3%, tandis que les prix du sucre et du lait et dérivés ont augmenté respectivement de 18,1% et 12,1%.

