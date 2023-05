Le TABC inaugurera son nouveau siège, House of Africa  

Le Tunisia-Africa Business Council (TABC) fêtera, le 25 mai 2023, huit ans d’existence, avec l’inauguration de son nouveau siège social, par le ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar.

Depuis sa création, le TABC œuvre à positionner la Tunisie comme portail vers l’Afrique, accompagner les entreprises tunisiennes à l’international, développer la coopération sud-sud et soutenir la diplomatie économique.

Son nouveau siège est désormais nommé House of Africa, sis au 7 rue Ahmed Rami, cité Jardin 1002 Tunis-Belvédère.

Sa vocation : renforcer l’ancrage des valeurs panafricaines de la Tunisie et créer un espace social, économique et culturel, d’échanges et de rapprochement entre les différentes communautés.

En effet, l’espace House of Africa, abritera, outre le siège du TABC, le Tunisia-Africa Business Incubator (Tabi), le premier incubateur off-shore, pour créer une chaîne de valeur depuis la Tunisie vers tout le continent. Il sera exclusivement dédié aux jeunes entrepreneurs tunisiens et subsahariens avec des projets innovants en Afrique.

Il abritera aussi l’African Center for Training and Expertise (Acte): in centre de formation africain qui propose des prestations et un appui de haute qualité axées sur les problématiques spécifiques et les besoins réels de formation et de capacity building des pays subsahariens.

The Voice of Africa (VOA) sera la première web radio panafricaine diffusant depuis la Tunisie, destinée à la diaspora africaine en Tunisie. Elle sera également la voix de la communauté subsaharienne en Tunisie.

House of Africa sera également un lieu de rencontres et de réalisation de plusieurs initiatives associatives panafricaines innovantes. Le nouveau siège du TABC sera inauguré à l’occasion de la Journée mondiale de l’Afrique, le 25 mai 2023, en présence du corps diplomatique africain accrédité en Tunisie et des personnalités du milieu des affaires, de la diplomatie et de la culture.