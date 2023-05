Tunisie : le taux de remplissage des barrages atteint 30,9%

Suite aux dernières pluies ayant touché la plupart des régions tunisiennes, le taux de remplissage moyen des barrages dans le pays s’est établi à 30,9% au 15 mai 2023, indique l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri). (Illustration : Sidi El Barrak).

Les taux de remplissage des barrages de Sidi Salem et Sidi El Barrak ont ​​atteint respectivement 16,8% et 55,9%.

Ainsi, le stock total d’eau dans les barrages a baissé de 39,6% à 703,4 millions de m3, par rapport à la moyenne affichée l’an dernier, et de 41,8% par rapport aux 3 dernières années.

Les barrages situés au nord représentent 94,4% du stock global, tandis que ceux du centre et du Cap Bon ne représentent respectivement que 4,9% et 0,55% des réserves en eau. Les données de l’Onagri ont en outre révélé que les précipitations enregistrées du 1er septembre 2022 au 15 mai 2023 se sont élevées à 109,9 mm, soit un déficit pluviométrique de 39% dans les régions du sud-est et de 64% dans les régions du sud-ouest.