Ettakatol préoccupé par la détérioration de la situation des droits humains en Tunisie

Le parti Ettakatol a exprimé sa profonde préoccupation face à la détérioration de la situation des droits humains en Tunisie, estimant que les opposants politiques sont visés par le pouvoir en place, «qui cherche à les museler»

Dans un communiqué publié, ce lundi 22 mai 2023, Ettakatol a dénoncé «une déviation dangereuse adoptée par le pouvoir en place et sa tendance à réprimer tous ceux qui s’y opposent ou le critiquent, et ce, en fabriquant des procès contre les opposants», citant notamment les syndicalistes, les professionnels des médias et les jeunes militants…

«Le pouvoir en place cherche à museler les opposants politiques», affirme Ettakatol, tout en estimant que le pouvoir judiciaire et les forces sécuritaires sont «instrumentalisés pour intimider les voix libres qui critiquent le régime»

Dans son communiqué, le parti a également appelé à la libération des détenus politiques, tout en tirant la sonnette d’alarme quant à la situation sociale, économique et politique en Tunisie.

Y. N.