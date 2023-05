Tunis célèbre la Journée de l’Afrique

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM – Onu Migration) en Tunisie, en partenariat avec le Groupe des ambassadeurs africains célèbrent la Journée de l’Afrique, ce mercredi 24 mai 2023, au Palais des Congrès de Tunis.

C’est dans un esprit de promotion de la richesse culturelle du continent africain que l’OIM célèbre cette journée en Tunisie en organisant des activités culturelles et scientifiques. Au programme : théâtre, musique et une Foire des traditions africaines dédiée au patrimoine culturel des nations africaines représentées en Tunisie.

Deux tables rondes sur le thème de la cohésion sociale, de l’intégration socio-économique et de la mixité rassembleront des experts tunisiens et des migrants du continent, ainsi que des représentants de la société civile et des chefs de communautés de migrants.

Un atelier de peinture sera également animé par des artistes tunisiens et migrants.

Cette initiative vise à favoriser le rapprochement entre les peuples africains de toutes les régions du continent et à contribuer au renforcement des liens sociaux.

L’événement est également diffusé en direct sur la page Facebook de l’OIM Tunisie.

L’OIM – Onu Migration œuvre pour une migration sûre et ordonnée qui puisse être bénéfique pour tous. L’Agenda 2030 pour le développement durable, adopté par les États membres de l’Organisation des Nations Unies en 2015, reconnaît dans la cible 10.7 que la migration, si bien gérée, peut contribuer de manière significative au développement des pays d’origine, comme des pays de destination.

Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (PMM), adopté en 2018 à Marrakech, reconnait, pour sa part, l’ambition commune des États de «donner aux migrants les moyens de devenir des membres à part entière de la société, mettre en avant leurs contributions positives et promouvoir l’inclusion et la cohésion sociale», car c’est seulement en œuvrant pour des sociétés inclusives que nous pouvons pleinement tirer parti des apports bénéfiques de la migration dans nos sociétés.

Par le biais de diverses initiatives artistiques, sportives culturelles et scientifiques basées sur des principes de protection des droits de l’homme, de respect, de tolérance et de non-discrimination, l’OIM agit en faveur de la promotion d’une intégration inclusive permettant d’accroître une diversité culturelle enrichissante au niveau des communautés.

Chaque année, la Journée internationale de l’Afrique est célébrée le 25 mai en commémoration des accords de l’OUA/UA du 25 mai 1963, marquant la fondation de l’Organisation de l’unité africaine.

Cette journée est devenue une tradition fortement enracinée dans l’ensemble des pays africains, célébrée chaque année sous un thème particulier, cette année, avec le slogan: «Our Africa Our Future». Ul est question de sensibiliser aux idéaux panafricains des membres fondateurs de l’OUA et d’éduquer la population à l’histoire de l’Afrique, tout en façonnant le récit et le parcours du continent vers la réalisation de son développement socio-économique et politique pour «l’Afrique que nous voulons».