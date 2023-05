Tunisie : l’espace culturel Le Rio se dit victime de sanctions ministérielles

L’espace Le Rio au centre-ville de Tunis vient d’être écarté de la programmation des Journées chorégraphiques de Carthage prévue pour le mois de juin prochain. Les fondateurs de l’espace dénoncent un harcèlement et une sanction de la part de la ministre des Affaires culturelle après avoir été critiquée pour sa politique culturelle.

La 5e édition des Journées chorégraphiques de Carthage aura lieu du 11 au 17 juin prochain dans différents espaces publiques et privés de la capitale. Le Ciné-théâtre Le Rio vient d’être écarté de la programmation alors qu’il fait partie des premiers espaces à avoir mis en avant l’art de la danse et de la chorégraphie en Tunisie.

Dans un communiqué publié par Habib Belhadi, co-fondateur de l’espace, on apprend que «cette exclusion est un des maillons d’une chaîne de harcèlements et de sanctions que la ministre actuelle exerce sur cet espace culturel et qui a même atteint la poursuite juridique de l’un des créateurs de l’espace, sous l’article 54» de triste réputation.

« On tient à informer l’opinion publique que la ministre actuelle Madame Hayet Ktata tient à sanctionner le Rio pour les positions que M. Habib Bel Hedi a vis-à-vis de ses politiques culturelles et ses choix stratégiques», lit-on dans ce même communiqué.

F. B.