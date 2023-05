Le jazzman américain Kyle Schafer revisite la musique tunisienne dans « Tunisian Vibes »

Le musicien américain Kyle Schafer sera en concert le jeudi 1er juin au Théâtre municipal de Tunis où il sera accompagné du saxophoniste belge Pierre Vaiana pour présenter l’album « Tunisian vibes ».

« Tunisian vibes » est le fruit d’une collaboration entre le label tunisien « Jazz it records » et le label belge « Igloo records », un bel échange interculturel rendu possible notamment grâce au soutien de la Délégation Wallonie-Bruxelles en Tunisie.

Dans « Tunisian vibes » ou Vibrations tunisiennes, le jazzman Kyle Schafer, installé depuis quelques années en Tunisien, a souhaité mettre en avant le patrimoine musical tunisien en revisitant des titres de Hedi Jouini, Salah el Farzit ou encore Sadok Thraya, et ce, en y apportant la touche jazzy.

Le concert réunira des musiciens issus de trois continents différents :L’Amérique, l’Europe et l’Afrique. Kyle Schafer sera accompagné sur scène de Pierre Vaiana, Andreas Welati et Malek Lakhoua.

F.B