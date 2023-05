Tunisie : la Haica dénonce la persécution judiciaire des journalistes

Dans un communiqué publié jeudi 25 mai 2023, la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) a réitéré son soutien aux journalistes en Tunisie face au harcèlement et aux abus.

Le régulateur a déclaré que les mesures «abusives et arbitraires» ont atteint leur paroxysme avec la persécution judiciaire des journalistes et la détérioration de leurs conditions financières et sociales.

Face à cette situation déplorable, la Haica exhorte le gouvernement de Najla Bouden à engager un «dialogue franc et ouvert» avec les acteurs des médias et à définir clairement sa propre vision et stratégie pour l’avenir des médias en Tunisie.

Tout en condamnant l’approche du gouvernement sur la question des médias, la Haica s’est dit «étonnée» que le gouvernement cherche plutôt à la marginaliser et à effacer son rôle de principal régulateur des médias audiovisuels en Tunisie.

Dans ce contexte, la Haica «regrette profondément que le gouvernement ait resserré l’étau autour des activités de l’autorité de régulation (audiovisuelle, Ndlr) en mettant la main sur son registre et en entravant l’exercice de ses pouvoirs de décision, ce qui constitue sans aucun doute une violation flagrante de son indépendance et une indéniable usurpation de ses prérogatives», selon le communiqué.

La Haica a également saisi l’occasion pour rappeler la responsabilité historique du parlement et a exhorté les nouveaux législateurs à adopter des initiatives législatives visant à promouvoir l’indépendance des médias, en particulier les médias publics, et à œuvrer pour éviter un retour aux pratiques de l’ancien régime.

