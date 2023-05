Kiona, la candidate d’origine tunisienne à The Voice TF1, joue sa place en finale

La jeune chanteuse d’origine tunisienne Kiona, candidate à de The Voice France, joue ce soir sa place en finale. Elle a jusque-là fait un parcours sans faute et a impressionné le jury de la 12e édition.

La demi-finale du télécrochet musical français The Voice est prévue pour ce soir, samedi 27 mai, sur TF1. Il s’agit du concours de chant le plus populaire et le plus important en France où cette saison une candidate s’est particulièrement distinguée au fil des épreuves, il s’agit de la benjamine du concours Kiona.

Kiona est à moitié tunisienne du côté de sa mère. Depuis les auditions à l’aveugle, elle a réussi à séduire le jury et notamment son coach Vianney qui continue de croire en elle. Ce soir, la candidate de 16 ans est confrontée à 7 autres talents, seuls 4 d’entre eux iront en finale la semaine prochaine.

F.B