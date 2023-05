Tunisie – Algérie : bon voisinage oui, vassalisation non !

Les relations de la Tunisie avec l’Algérie voisine semblent prendre une tournure de plus en plus inquiétante dénotant un processus de vassalisation préjudiciable à la souveraineté de notre pays et à la stabilité de la sous-région.

Par Elyes Kasri *

L’histoire des relations internationales dicte un réalisme dans la gestion des rapports avec les pays voisins car tout excès de romantisme ou d’émotion peut générer des effets corrosifs ou même préjudiciables.

Depuis 2011, la Tunisie a échoué dans sa gestion du voisinage libyen avec des effets préjudiciables sur l’économie et la sécurité nationales.

Nos relations avec l’Algérie semblent à leur tour prendre une tournure de plus en plus inquiétante dénotant un processus de vassalisation préjudiciable à la souveraineté de la Tunisie et à la stabilité de la sous-région.

Une image chahutée

En plus du cumul sourd de litiges bilatéraux notamment sur le dossier brûlant de l’eau, des responsables politiques et diplomatiques algériens prennent la liberté de discuter avec des pays tiers de la stabilité de la Tunisie sans susciter de réaction d’amour propre des dirigeants de notre.

La tendance de certains en Tunisie de trop compter sur la charité de l’Algérie encourage ce comportement algérien, pays avec lequel l’histoire, avant et après l’indépendance, nous a pourtant appris à faire preuve de vigilance tout en veillant à l’établissement de relations de bon voisinage basées sur le respect et les intérêts mutuels.

La Tunisie post-révolution a chahuté son image et ses relations sur la scène internationale. Toutefois, une gestion imprudente de nos relations avec nos voisins immédiats comporte d’énormes risques non seulement diplomatiques mais également économiques et sécuritaires.

Relations d’égal à égal

Trêve de romantisme béat et de slogans qui résonnent comme des bidons vides.

Fraternité oui, mais surtout vigilance, respect mutuel et relations d’égal à égal. La souveraineté nationale est trop précieuse pour être compromise par des élans émotionnels irréfléchis ou pour une poignée de pétrodollars.

* Ancien ambassadeur.