Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit (INM)

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, ce lundi 29 mai 2023, que des pluies orageuses sont prévues, cette nuit, au nord et localement au centre.

Des vents sont également prévus, ajoute la même source, en précisant que les vents souffleront fort près des côtes et dans le sud tunisien, où le ciel sera nuageux.

L’INM ajoute que les températures varieront, cette nuit, entre 15 et 19°C au nord et entre 20 et 24°C dans le reste du pays, sachant que le temps pluvieux se poursuivra également demain.

Y. N.