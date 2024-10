Météo-Tunisie : Pluies et orages attendus dans plusieurs régions cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, ce jeudi 17 octobre 2024, que des orages accompagnés de pluies, parfois abondantes sont attendus cette nuit.

Les pluies sont prévues sur les régions de l’ouest du pays puis progressivement les régions du nord et du centre, précise l’INM, en ajoutant que des vents forts souffleront près des côtes et que la mer sera très agitée.

Quant aux températures nocturnes, elles varieront entre 15 et 20°C au nord et entre 21 et 26°C au centre et au sud tunisien.

Y. N.