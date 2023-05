Salouane Smiri : «Il n’y a pas de pénurie de carburant en Tunisie»

La chronique des pénuries n’est pas près de prendre fin en Tunisie. Cette fois, ce sont les automobilistes qui se ruent vers les stations services pour faire le plein de carburant, craignant des pannes sèches au cours des prochains jours. Qu’en est-il au juste ?

Interrogé à ce sujet, le secrétaire général de la Fédération générale du pétrole et des produits chimiques, relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Salouane Smiri a confirmé l’existence de perturbation et de manque de certains produits, ajoutant que le stock actuel de carburant peut couvrir la consommation du marché pendant 5 à 6 jours, alors qu’un bateau citerne transportant une cargaison d’essence sans plomb doit arriver dans les deux prochains jours.

«Il n’y a pas de problème de paiement, et le déchargement du produit ne prendra pas beaucoup de temps», a assuré le responsable syndical, qui intervenait ce matin, mardi 30 mai 2023, dans la Matinale de Shems FM, en invitant les citoyens à calmer leur ardeur et à ne pas aggraver la pénurie par leur comportement.

S’agissant du gasoil, il n’y a pas à s’inquiéter car un bateau chargé de ce produit est arrivé hier et a été déchargé, en partie, au port de Skhira et le reste de la cargaison le sera aujourd’hui au port de Bizerte, a assuré Smiri, qui explique le manque enregistré par certaines stations services par le fait que les camions citernes ne peuvent pas transporter de grandes quantités et doivent multiplier les voyages pour satisfaire la demande.

«Il n’y a pas de pénurie de carburant même si les difficultés financières de l’Etat n’ont pas aidé à reconstituer le stock stratégique pour faire face à tout imprévu», a insisté le responsable syndical en niant l’existence de grève dans le secteur.

I. B.