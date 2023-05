Samia Kassab Charfi signe une traduction française de « Barg ellil » de Béchir Khraïef

Plus de cinquante ans après sa publication, le roman tunisien « Barg ellil » de Béchir Khraïef, sort dans une version française, il vient d’être traduit par Samia Kassab Charfi.

« Barg ellil » (L’éclair de la nuit), publié en 1960, est l’un des roman les plus connus du nouvelliste et romancier tunisien Béchir Khraief (1917 – 1983). Une fiction historique située au 16e siècle mais qui tourne en dérision la société tunisienne et ses règles liberticides à travers le personnage d’un esclave noir nommé Barg Ellil.

Une nouvelle traduction en langue française signée Samia Kassab Charfi est récemment sorti chez Sud éditions. « Roman d’amour et de conquête de la liberté, parabole sur la puissance résiliente de l’art, Barg Ellil est à savourer comme le conte philosophique le plus réussi de l’immense écrivain Béchir Khraïef. », écrit Samia Kassab Charfi dans sa présentation du livre.

Le livre sera présenté demain mercredi 31 mai, à la librairie Culturel Gammarth, à partir de 18h. L’universitaire, critique littéraire et traductrice Samia Kassab-Charfi y sera présente pour un débat, une lecture d’extraits du roman et une séance de dédicaces.

F.B