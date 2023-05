Tunisie : Les Journées de la Mode reportées au mois de juillet

Les Journées de la Mode n’auront pas lieu à la fin de cette semaine comme prévue initialement. Elles viennent d’être reportées au Mois de juillet, toujours à Tunis et à Sfax.

Après le report de la Nuit des Idées à cause de la pluie, l’Institut Français de Tunisie (IFT) vient d’annoncer le report des Journées de la Mode également en raison des prévisions météorologiques. L’événement devait avoir lieu le 1er juin à Sfax et le 2 et 3 juin à Tunis avec au programme : des défilés, des expositions, des rencontres, des débats …

Les Journées de la Mode se tiendront finalement les 11, 12 et 13 juillet avec le même programme.

F.B