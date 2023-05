Tunisie Telecom aux petits soins de ses retraités

Certains retraités de Tunisie Telecom se plaignent du retard enregistré dans le traitement de leurs bulletins de soins et le remboursement d’une partie de leurs dépenses de santé par la société d’assurance conventionnée. Qu’en est-il au juste ?

Interrogée à ce sujet, une source au sein de TT nous apprend qu’entre le 1er janvier et le 30 avril 2023, le taux de bulletins en attente d’informations complémentaires et d’expertise ne dépasse guère 17%, tant il est vrai que certains dossiers exigent une attention particulière et des avis médicaux très spécifiques.

On apprend aussi que sur un total de 900 bulletins de soins déposés auprès des services concernés au cours des quatre premiers mois de l’année, pas moins de 868 ont déjà été traités, soit un taux de traitement exceptionnel de 96% et un taux de remboursement de 70%, relativement élevé en comparaison avec ceux habituellement en vigueur dans le système de l’assurance maladie.

TT a, par ailleurs, remis 2 cartes tiers-payant pour chaque retraité ayant choisi ce régime, et ce à l’instar des employés actifs. Et, mieux encore, la société continue de subventionner la cotisation mensuelle des adhérents retraités pour un montant avoisinant les 21 000 DT.

Avec l’inflation sévissant actuellement, la hausse des prix continue de rogner sur le pouvoir d’achat des citoyens en général et des retraités en particulier, en Tunisie comme partout dans le monde, et on comprend que ces derniers puissent en souffrir et s’en plaindre, la conjoncture étant difficile pour tout le monde, mais on ne peut passer sous silence les efforts consentis par certaines entreprises, et notamment Tunisie Telecom pour maintenir et améliorer les services dispensés à leurs retraités.

Pour l’opérateur national, en tout cas, cela s’inscrit dans son engagement envers ses retraités et sa volonté de leur offrir les meilleures prestations en matière d’assurance maladie.

A cet effet, ses services sociaux maintiennent une vigilance constante dans le traitement des bulletins de soins soumis à l’assureur conventionné par son personnel retraité, en leur accordant la même rigueur et la même diligence que celles appliquées dans la gestion des dossiers des collaborateurs actifs.

«Nous nous efforçons d’offrir des services de qualité à nos retraités afin de leur garantir le bien-être nécessaire et répondre à leurs demandes dans les meilleurs délais », assure une source au sein de l’entreprise.

