Caserne El Attarine à la Médina de Tunis : Focus sur l’héritage paléontologique de Metlaoui

La Caserne El Attarine à la Médina de Tunis accueille en ce moment et jusqu’au 3 juin l’exposition « Cluster of Matter » de Bochra Taboubi qui tente à travers ses œuvres de réinventer l’héritage paléontologique de la ville de Metlaoui.

Diplômée de l’Institut supérieur des Beaux-Arts de Tunis, Bochra Taboubi est une jeune artiste designer et artiste visuelle passionnée par les enquêtes biologiques et philosophiques qu’elle met en scène à travers ses installations, ses dessins et ses vidéos.

C’est dans le cadre de cette démarche et du programme culturel de l’association L’Art Rue que se présente l’exposition « Cluster of matter » que le public peut découvrir jusqu’à samedi prochain à la caserne El Attarine à la Médina de Tunis où les œuvres exposées mettent en avant un dialogue entre le fictif et le naturel tout en esquissant un répertoire de formes et de créatures chimériques dans une tentative de révéler la faune et la flore qui auraient pu exister au sud-ouest de la Tunisie et en particulier à la ville minière de Metlaoui.

F.B