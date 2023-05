Le film d’animation américain « Spiderman : Across the Spider-verse » est disponible dès aujourd’hui, mercredi 31 mai, dans les salles de cinéma en Tunisie. Le film fait suite à « Spiderman : New generation » qui était sorti en 2018.

Les amoureux du cinéma américain et des films d’animation pourront dès aujourd’hui découvrir le nouveau volet de la saga Sipderman coréalisé par Joachim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K ; Thmpson.

Après les événements du premier film, Miles Morales qui vit sa vie de super-héros devra se rendre dans le Spider-Verse pour protéger son monde. Accompagné de Gwen Stacy et de Miguel O’Hara, le Spider-Man de 2099, il découvrira le monde de différents Spider-Men et devra faire face à de nombreux dangers.

F.B