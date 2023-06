L’église Saint-Croix de Tunis accueille l’exposition « Regards sur la foi »

L’église Saint-Croix de Tunis accueille en ce moment et jusqu’au 20 juin l’exposition collective « Regards sur la foi » des photographes de l’Association Club Photo de Tunis.

« Regards sur la foi » est le thème de la 6e édition de l’exposition du Club Photo de Tunis qui met en avant les regards croisés de plusieurs photographes de Tunisie, qui ont capturé des moments de vie, de prière et de croyance, révélant ainsi la richesse et la diversité des pratiques religieuses à travers le monde.

25 photographes présentent en ce moment leurs œuvres dans le somptueux cadre de l’église Saint-Croix à la Médina de Tunis. Une espace qui symbolise la tolérance et le respect mutuel entre les différentes communautés religieuses qui ont coexisté pacifiquement à Tunis depuis des siècles.

F.B